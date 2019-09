Traversier F-A. Gauthier: «On donnera tous les outils à vérificatrice générale» - le ministre des Transports

Plus de 220 millions $ ont été dépensés pour l'acquisition du navire et pour la mise à niveau des ports de Godbout et de Matane, ce qui ne tient même pas compte des coûts de réparation.

Ce bâteau sera en services pour 25 années, selon M. Bonnardel. Mais, il sera inspecté et certifié avant d'être remis à l'eau.

En effet, le traversier F-A. Gauthier est en cale sèche au chantier de Lévis. Son retour en service entre Godbout, Matane et Baie-Comeau est prévu en décembre.

Le navire Saaremaa assure les services de traverse en attandant le retour du F-A. Gauthier.