Commission scolaire English-Montreal: «On va devoir prendre des actions» - le ministre de l'Éducation

«Ça faisait une dizaine d’années qu’il y avait des rumeurs et des allégations de problèmes de gestion de gouvernance. Le rapport soulève de la dysfonction totale, des décisions qui font prévaloir des intérêts politiques de commissaires avant les élèves et au détriment des finances publiques. On va devoir prendre des actions dans les prochaines semaines. Une équipe de juristes est en train d’analyser le rapport pour voir s’il y a eu des malversations.»