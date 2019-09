L’aide médicale à mourir ne doit pas devenir «une manière de vider des CHSLD» - Christine St-Pierre

La décision de la juge Christine Baudoin d’invalider certains critères limitant l’accès à l'aide médicale à mourir suscite de nombreuses réactions.

En statuant que les critères «fin de vie» et «mort raisonnablement prévisible» des lois fédérales et québécoises de l'aide médicale à mourir sont inconstitutionnels, la décision de la juge Christine Baudoin pourrait éventuellement permettre à un plus grand nombre de malades d’avoir accès à cette option.

Si Québec et Ottawa n’ont pas encore indiqué s’ils porteraient ou non le jugement en appel - ils ont six mois pour le faire -, plusieurs réactions se sont fait entendre.

C'est le cas de la députée de l'Acadie, Christine St-Pierre, qui s'est exprimée devant plusieurs médias. Bien qu’elle ait confié avoir cheminé au sujet de l’aide médicale à mourir et qu’elle soit maintenant en accord avec la décision de la juge Baudoin, la députée libérale veut tout de même s’assurer que cette option soit utilisée de façon adéquate.