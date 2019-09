«Le cataclysme pour les conservateurs serait que les libéraux soient minoritaires et que les verts aient la balance du pouvoir»

«Les conservateurs et les libéraux sont neck to neck comme disent les anglais. Mais, le vote pour l’équipe d’Andrew Scheer est concentré dans seulement trois provinces : la Saskatchewan, le Manitoba et l’Alberta. Cela dit, ça va se décider dans la grande banlieue de Montréal, Toronto et Vancouver et un peu dans les Maritimes. Si le Bloc québécois remporte plus de sièges au Québec, les conservateurs perdront des sièges dans Chaudière-Appalaches et en Beauce. Le grand cataclysme pour les conservateurs serait que les libéraux soient minoritaires et que les verts aient la balance du pouvoir.»