«C’est certain qu’il déteste la loi 21» - Jean-François Lisée

«M. Trudeau incarne le multiculturalisme canadien. Et c’est certain qu’il déteste la loi 21. S’il était authentique, il dirait : ‘’Bien sûr que je vais prendre tous les moyens à la disposition du gouvernement fédéral pour faire invalider cette loi’’. C’est ce qu’il pense et c’est probablement ce qu’il va faire. Mais son problème est que, non seulement 70% des Québécois sont pour la loi, mais 50% de ses électeurs libéraux fédéraux au Québec sont pour la loi»