Coup d'envoi officiel de la campagne: un électeur sur quatre est indécis

La campagne électorale fédérale est officiellement déclenchée.

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra à 10h, mercredi, à la résidence de la gouverneure générale, Julie Payette, pour lui demander de dissoudre le parlement.

Libéraux & conservateurs au coude à coude

Au moment où les partis se retrouvent à la ligne de départ, les conservateurs et les libéraux sont au coude à coude.

Selon un sondage Léger/La Presse Canadienne, si des élections avaient lieu aujourd'hui, les conservateurs obtiendraient 35 pour cent des voix, alors que les Libéraux sont à 34 pour cent.

Le NPD et le Parti Vert sont loin derrière avec 11 pour cent des intentions de vote.

Le Québec et les indécis

«Un électeur sur quatre pourrait changer d'avis alors rien n'est joué», précisait Bernard Drainville, mercredi matin, en se fiant aux données du sondage.

Au Québec, on parle plutôt d'une course à trois, alors que le PLC se retrouve en tête à 37 pour cent, les conservateurs sont à 22 et le Bloc québécois est à 21 pour cent.

Le Québec qui compte 78 des 338 sièges de la Chambre des communes sera au coeur des préoccupations des différents partis, alors que la province a l'électorat le plus volatil au pays.

Trudeau était parti 3e avant d'arriver premier

«Tout peut changer, Justin Trudeau était parti troisième dans les sondages avant d'arriver premier lors de la dernière élection, soulignait Bernard Drainville.

Rappelons qu'à la dissolution de la Chambre, le Parti libéral détenait 184 sièges, le Parti conservateur 99, les néo-démocrates 44, le Bloc québécois 10 et le Parti vert avait seulement 1 siège.

Cette campagne électorale de 40 jours prendra fin avec l'élection générale le 21 octobre.