Grève mondiale pour l'environnement: y serez-vous?

«Bien sûr, on ne peut pas prendre le sort du monde sur nos épaules, ni individuellement, ni collectivement au Québec. Mais on peut faire notre part et on peut exiger que nos gouvernements qui ont pris des engagements à Paris, rencontrent ces engagements. Ce qui est admirable dans le discours de Greta Thunberg, c'est qu'elle nous demande de nous rallier aux discours de la science et la science nous dit principalement que nous avons un problème avec la combustion des énergies fossiles. On pellette trop de carbone dans l'atmosphère et ça compromet les conditions mêmes de la vie sur Terre»