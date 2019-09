Geneviève Guilbault s’est mis les pieds dans les plats, selon Bernard Drainville

«J'ai été renversé. Ça ne se fait pas. C'est normal dans une première année au gouvernement qu'il y ait un certain roulement de personnel, qu'après un certain temps, il y ait des conseillers politiques ou des directeurs, directrices de cabinet qui doivent partir, notamment parce que ça fitte plus ou moins bien avec le ou la ministre... Est-ce nécessaire d'en rajouter, de t'essuyer les pieds bien comme il faut sur ceux et celles qui sont partis? Même si ça ne fonctionnait pas, même s'ils n'étaient pas compétents, ce n'est pas une bonne raison de les humilier publiquement comme ça. Je trouve que ça ne lui ressemble pas à Geneviève Guilbault.»