Une manifestation pour un registre des délinquants sexuels aura lieu le 15 septembre prochain devant le parlement du Québec.

Sophie Dupont et Me Marc Bellemarre en ont fait l'annonce ce matin en conférence de presse. En entrevue avec Bernard Drainville, Me Bellemarre explique la pression qu'ils mettent sur le gouvernement de la CAQ de respecter son engagement électoral concernant la création dudit registre.

Selon lui, un simple citoyen n'a aucun moyen de savoir si une personne a été condamnée pour un crime de nature sexuelle et qu'il s'agit d'une question de sécurité publique.

Il affirme que depuis les élections, la CAQ a fait preuve d'un silence radio et que rien n'a été fait côté justice et sécurité publique.