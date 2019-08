«Sébastien Proulx était en politique pour les bonnes raisons» - Patrick Lagacé

«Contrairement à François Blais [qui a été ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Sciences du Québec du gouvernement Couillard, du 27 février 2015 au 28 janvier 2016], Sébastien Proulx a été un bon ministre de l’Éducation. Il a mené des combats pour réveiller son gouvernement; il est allé chercher des budgets pour retaper nos écoles et arrêter l’hémorragie. Il a aussi reconstruit des ponts dans le milieu. Il n’était pas parfait, mais il était à l’écoute. Il était respecté et passionné. Il a marqué une sorte de renouveau. Je pense qu’il était en politique pour les bonnes raisons. Il voulait améliorer la société.»