Abandon de certaines accusations contre Nathalie Normandeau

«La Cour suprême nous a demandé d'être le plus efficace possible, de tenter de gérer les délais. C'est sûr que cet aspect du dossier a été pris en considération. Je ne vous dis pas que c'est la seule des raisons ou la plus importante, mais c'est certainement quelque chose qui fait partie à tous les jours de la réflexion des procureurs de la Couronne.»