3e lien à Québec : «Péage ou pas, je ne crois pas du tout à ce projet» - Alexandre Taillefer

«Si tu mets un péage sur le 3e lien à Québec, ça va juste payer pour le sel et l’éclairage. Il y a 10 000 voitures qui vont passer dessus par jour. Donc tu ramasses 20M$ par année à 7$ par passage. Donc, 15$ par jour pour l’automobiliste. La portion tunnel va coûter 4 milliards de dollars et les branchements vont coûter un autre 2-3 milliards, dont un projet de 7 milliards d’amortissements. Si on chargeait le prix complet en péage, ça coûterait 110$ par passage»