Sylvie Fréchette avec les conservateurs : «Une prise formidable pour eux, mais elle a fait deux mensonges» - Luc Ferrandez

«Je pense qu’elle a énormément à perdre. Hier, on a célébré sa répartie sur le pétrole et sur l’avortement, mais elle a fait deux mensonges. Elle a dit qu’on a encore besoin du pétrole albertain. C’est contre tout ce que les Québécois et les experts disent. Non, les Québécois n’ont pas besoin du pétrole albertain, ni d’un point de vue financier, ni d’un point de vue environnemental. Donc, c’est un mensonge. Mais elle, ce n’est pas une menteuse. Alors, le Parti conservateur lui a mis dans la bouche un mensonge. Je lui dirais donc qu’elle n’a pas besoin de véhiculer les mauvais coups du PCC»