Québec injecte 55M$ pour aider les entreprises à recruter des immigrants

Québec vient d'ajouter et de bonifier d'autres mesures dans son arsenal pour aider les entreprises privées à recruter et à intégrer en emploi des personnes immigrantes.



Une somme de 55 millions de dollars sera consacrée à ces différentes initiatives jusqu'en 2021.



Une aide allant jusqu'à 5000 dollars sera offerte pour les entreprises voulant recruter et une aide de 1000 dollars pour les personnes immigrantes.



Le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, était au micro de Bernard Drainville lundi midi.