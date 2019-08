Une entreprise d'affichage change d'avis et retirera des panneaux pro-Bernier

OTTAWA - Une entreprise d'affichage qui avait loué les emplacements pour les controversés panneaux promouvant la position du Parti populaire du Canada contre l'immigration a changé d'avis au cours de la journée de dimanche et a annoncé qu'elle les retirera après avoir été l'objet d'un nombre «écrasant» de critiques.

Ces panneaux, sur lesquels on voit le visage de Maxime Bernier et le slogan «Dites non à l'immigration de masse», ont été récemment installés dans certaines villes du pays. Ils ont semé l'opprobre en raison de sa rhétorique contre l'immigration.

Des pétitions ont été lancées pour demander à Pattison Affichage de retirer ces panneaux, arguant qu'ils allaient à l'encontre du propre code éthique de l'entreprise.

Pattison a publié dimanche deux communiqués. Le premier conseillait aux gens qui avaient des problèmes avec le contenu des panneaux de contacter l'annonceur, True North Strong & Free Advertising Corp. Il laissait entendre qu'elle a examiné le contenu de l'annonce. À son avis, celui-ci respecte le Code canadien des normes de la publicité ou ses propres règles.