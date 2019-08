G7: Justin Trudeau rencontre Boris Johnson et Shinzo Abe

Établir un consensus sur le libre-échange et renforcer les liens commerciaux du Canada avec ses partenaires du G7 seront les priorités du premier ministre fédéral Justin Trudeau au cours du sommet des sept puissances économiques mondiales.

M. Trudeau rencontrera samedi son homologue britannique Boris Johnson. On s'attend à ce qu'ils discutent de l'avenir des relations commerciales entre les deux pays après l'éventuel Brexit. Il s'agira de la première rencontre officielle entre les deux hommes depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau premier ministre britannique, en juillet.

Il parlera aussi avec le premier ministre du Japon Shinzo Abe. Cette rencontre sera l'occasion pour lui de souligner à quel point le nouveau Partenariat transpacifique a renforcé les liens entre les deux pays et de discuter des enjeux de sécurité ainsi que des tensions entre Tokyo et la Corée du Sud.

Si M. Trudeau veut consolider les plans pour une transition commerciale en douceur avec le Royaume-Uni (Londres ne fera plus partie de l'Accord économique et commercial global (AECG) après sa sortie de l'Union européenne), l'opposition contre ce traité se maintient en France parmi les agriculteurs et les écologistes.

L'ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, a reconnu qu'il existe une certaine ignorance sur le commerce international en France, mais elle s'est dite encouragée par le nombre croissant d'entreprises françaises qui profitent de l'AECG.