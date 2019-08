«Les conservateurs n’ont plus aucune chance de gagner la prochaine élection» - Luc Ferrandez

«Je l’aurais dit le premier, c’est terminé, les jeux sont faits, les conservateurs ne peuvent plus gagner. Impossible. Les conservateurs n’ont pas fessé. Assez fort quand ça faisait mal. Andrew Scheer n’a pas été capable de monter dans les votes quand Trudeau était au plancher. Trudeau s’est rapproché cet été et le vote NPD s’est effondré. Les conservateurs n’ont plus aucune chance de gagner la prochaine élection. Je pense que le parti conservateur ne voudra même pas dépenser pour ses pancartes»