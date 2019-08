«Où est l’aide promise pour les proches aidants?» - Isabelle Maréchal

Au micro d’Isabelle Maréchal mercredi, des proches aidants ont témoigné de leur détresse et ont lancé un énième cri du cœur à la ministre Marguerite Blais.

Alors que la population québécoise vieillit, il n’est plus rare de voir des proches aidants âgés de plus de 70 ans s’occuper d’un parent de 90 ans et plus ou d’un frère ou une sœur du même âge.

En plus de la vieillesse, ces aînés en perte d'autonomie sont également aux prises avec de multiples problèmes de santé qui exigent des soins constants de leurs proches.

Proches aidants malades aussi

Il n’est donc pas rare non plus de voir de plus en plus de proches aidants tomber malades eux-mêmes et vivre de grands moments de détresse.