«Ce n'est pas une entreprise que l'on veut aider, c'est le journalisme» -La ministre Nathalie Roy

L’aide d’urgence de cinq millions de dollars accordée lundi après-midi par le gouvernement du Québec au Groupe Capitales Médias (GCM) vise à assurer la survie des six quotidiens dans l’attente d’un nouvel acquéreur.

En entrevue avec Patrick Lagacé à l’émission Le Québec maintenant, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française Nathalie Roy a livré un message sans équivoque.

Publication quotidienne

« Je vais rassurer tout le monde. Tous ces journaux seront publiés demain matin et après et après et après… Et les emplois sont là pour rester. »

La ministre a précisé que la somme qui sera versée par Investissement Québec servira « à faire le pont jusqu’à ce que de nouveaux repreneurs se manifestent. Et, ce qui est intéressant, c’est qu’il y en a. On reçoit des appels… »

Ce n’est pas d’hier que les gouvernements accordent un soutien financier à des entreprises en difficultés. La ministre a toutefois tenu à apporter une nuance importance dans le cas de cette aide gouvernementale.