Pierre Nantel officialise son passage au Parti vert. Il sera le candidat vert dans la circonscription fédérale de Longueuil-Saint-Hubert.

Le député qui avait porté les couleurs néo-démocrates jusqu'à vendredi dernier en a fait l'annonce aux côtés de la leader du Parti vert Elizabeth May, lundi après-midi, à Longueuil.

M. Nantel a représenté cette circonscription depuis sa première élection en 2011.

Le Parti vert avait déjà choisi une candidate pour Longueuil-Saint-Hubert, mais Casandra Poitras cède sa place.

La prise est de taille pour Mme May. M. Nantel était un des députés les plus visibles du Nouveau Parti démocratique (NPD). Lorsque le NPD a su, vendredi, qu'il discutait avec le Parti vert pour une possible défection, il lui a retiré son investiture et lui a montré la porte.

La semaine dernière, M. Nantel expliquait son changement d'allégeance par son inquiétude face à la crise climatique.

«Pierre Nantel est un leader climatique et il est l'un des députés les plus passionnés que j'aie vus à la Chambre des communes», a déclaré Mme May dans un communiqué publié lundi après-midi.

«Il nous faut plus de députés comme Pierre Nantel pour faire la guerre contre la catastrophe climatique», a insisté Mme May.

Le député, s'il est réélu, sera le «chef de la délégation des Verts du Québec à Ottawa», a également fait savoir le parti.