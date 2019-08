1,75 milliard pour compenser les producteurs de lait canadiens: les chèques devraient entrer avant les élections 

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, visitera vendredi matin une ferme laitière à Compton, où elle détaillera l'aide fédérale fournie, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et de l'Accord de Partenariat transpacifique.