«Le Québec a une culture forte et le Canada n’a pas de culture» - Alexandre Taillefer

«Au Québec, on laisse de la place aux communautés culturelles. C’est important, elles ajoutent à la vie québécoise. Mais on a une culture dominante, la culture francophone et c’est très important de la promouvoir. La différence entre l’interculturalisme et le multiculturalisme, c’est ça. Le Québec a une culture forte et le Canada n’a pas de culture. C’est la vision de Trudeau père : ‘’on a plein de cultures et c’est ce qui fait la force’’»