Manifestations à Hong Kong: Pékin s'impatiente sérieusement

Les manifestations à l'aéroport de Hong Kong ont provoqué mardi une deuxième journée chaotique dans l'un des centres de transport aérien les plus fréquentés au monde, menaçant davantage la réputation de la ville comme endroit stable pour y brasser des affaires.

Au moins 120 vols ont été annulés en fin d'après-midi, puisque les activités étaient «sérieusement perturbées».

Il s'agit d'un différence frappante par rapport au climat habituel qui règne au sein de l'aéroport élégant et moderne de Hong Kong, où l'enregistrement et l'embarquement sont généralement effectués rapidement et efficacement.

Selon des analystes, cette situation pourrait inciter les investisseurs étrangers à réfléchir avant de s'installer à Hong Kong, une ville qui se targue comme la principale locomotive économique asiatique et qui offre des liaisons aériennes pratiques pour les gens d'affaires voyageant dans la région.

Hong Kong s'est longtemps présentée au monde des affaires international comme une fenêtre sur la Chine et l'aéroport est l'un des symboles les plus visibles de son statut de plaque tournante mondiale. Si la perturbation se prolonge, «cette réputation va en pâtir», a estimé Andrew Charlton, directeur général de la firme Aviation Advocacy.