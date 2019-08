Parti libéral: Marwah Rizqy songe beaucoup à la chefferie...

«J'ai clairement manifesté mon intérêt et j'ai clairement dit que j'allais réfléchir, mais la réflexion est pas mal terminée je peux vous dire [...] Mais ce n’est pas encore terminé-là... on va ficeler le tout, mais c'est comme au fond des fiançailles; il faut prévoir une date, mais ça ne veut pas dire que je vais me marier pour autant à la fin...»