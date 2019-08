Les régions pourront maintenant accueillir davantage d’immigrants, assure le ministre

«On ajoute 78 agents d’aide à l’intégration sur l’ensemble du territoire du Québec, particulièrement en région. Vous savez que l’immigration est concentrée à Montréal. Et ce qu’on souhaite faire, c’est que dans toutes les régions du Québec, on puisse accueillir des personnes immigrantes. Mais le ministère de l’Immigration n’était pas présent en région, alors, on va avoir des agents qui seront disponibles en région pour faciliter leur intégration»