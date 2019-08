Exclusif | Registre des armes à feu: beaucoup plus complexe que prévu

Six mois après la date limite d’inscription des armes d’épaule au registre québécois, des détenteurs attendent toujours une confirmation.

Le traitement des demandes d’immatriculation s’avère beaucoup plus complexe et surtout plus long que prévu.

77 % des demandes d’immatriculation d’armes à feu nécessitent l’intervention humaine d’employés du Directeur de l’état civil.

Ces derniers doivent vérifier des demandes jugées incomplètes, non conformes ou comportant des renseignements incohérents.

D’autres vérifications doivent être également faites pour les armes qui ne figurent pas au tableau de référence.

Et les demandes formulées par la poste viennent aussi compliquer le travail, car elles doivent être entrées manuellement au registre par ces mêmes employés.

«Des délais dans le traitement des demandes sont observés», se résume à répondre le ministère de la Sécurité publique, qui n’est cependant pas en mesure de préciser ces délais.

Puisque la majeure partie des propriétaires d’armes ont attendu à la dernière minute pour se conformer au règlement, un fort volume de demandes reste à être traité.

Cogeco Nouvelles est toujours en attente de réponses de la part du ministère à savoir notamment combien il en a coûté à ce jour pour la gestion opérationnelle du registre. L'estimé initiale était de 20M$. Déjà 7,2M$ avaient été dépensés le 29 janvier.

Le ministère se défend d’avoir embourbé le Directeur de l’état civil en lui confiant la gestion du fichier d’immatriculation des armes à feu, alors que les délais d’émission de certificats de naissance, de mariage, et de décès, ont explosés dans les derniers mois.

Pourtant, le Directeur de l’état civil nous a répondu la semaine dernière que «la prise en charge de nouveaux registres» s'expliquait en partie cette situation.

Dans une communication écrite, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, nous a indiqué qu'une «unité totalement distincte au Directeur de l'état civil est dédiée au service d'immatriculation des armes à feu» et que «les délais observés dans les deux unités ne sont donc pas du tout liés.»