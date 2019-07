Dans la série estivale de l'émission matinale du 98,5 FM: «On parle de tout, sauf de politique», l'invitée de Louis Lacroix mercredi était la ministre de la Justice, Sonia LeBel.

Le Québec l’a connue à la Commission Charbonneau quand elle a claqué des doigts contre un témoin qui l’exaspérait, et l’a revu l’automne dernier mais cette fois, dans l’arène politique!

Derrière l’une des politiciennes les plus influentes au Québec, on apprendra qu'elle est une femme de nature et qu'elle manie, entre autres, la «chainsaw» de main de maître...