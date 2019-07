Luc Fortin a eu vent du remaniement du «cabinet fantôme» de l'opposition libérale

«Par exemple, Hélène David conserverait la laïcité et la condition féminine, mais n'aurait plus les services sociaux. Ça va s'en aller à André Fortin qui a déjà la santé et la santé publique. Dominique Anglade, candidate à la direction du PLQ, avait deux gros dossiers: l'immigration et l'économie... Elle va conserver l'économie et va perdre le dossier de l'immigration... Le dossier va aller à Monsef Derraji qui a remplacé Martin Coiteux dans Nelligan... Il fera face à Simon Jolin-Barrette.»