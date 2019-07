Partie de la pinède d'Oka cédée à Kanesatake: «C'est le début de la fin»

Un promoteur immobilier affirme avoir signé un accord avec le Conseil mohawk de Kanesatake afin de restituer une parcelle de la pinède qui avait été au coeur de la « crise d'Oka » il y a 29 ans. Selon le maire d'Oka, «la municipalité d'Oka est appelée à disparaître d'ici 20 à 30 ans si rien n'est fait au gouvernement fédéral».

Dans un esprit de réconciliation, Grégoire Gollin prévoit céder 60 hectares de forêt au conseil local, dans le cadre du Programme des dons écologiques du gouvernement fédéral.

M. Gollin soutient que les discussions avec les représentants de Kanesatake étaient en cours depuis deux ans. Il espère maintenant que l'entente sera ratifiée rapidement et qu'elle servira d'inspiration aux propriétaires fonciers de tout le pays.

De son côté, la municipalité d'Oka tiendra mercredi une « soirée d'informations sur les revendications territoriales », selon un message Facebook du conseil municipal.

Le maire Pascal Quevillon estime toutefois que cette entente de cession des terrains vacants et la « fédéralisation » de lots municipaux «sont plus qu'inquiétantes pour la pérennité » de la municipalité d'Oka et il demande « une médiation équitable».