Pertes d’emploi chez Bombardier : «Est-ce qu’on parle de BS de luxe ?» - Dan Bigras

«On pompe des milliards $ et on se demande combien d’emplois sont créés ! On traite ces compagnies de fleuron. Mais moi, un fleuron, c’est une compagnie qui est exemplaire, qui fait des bénéfices de façon propre. Mais si c’est une compagnie qui n’arrête pas de perdre de l’argent, qui ne fait pas de bénéfices et qui limite les dégâts en licenciant ses travailleurs, je suis un peu moins fier tout d’un coup»