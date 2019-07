Vol de données chez Desjardins : «Pourquoi pas des pénalités plus importantes?» - Michel Picard

«Il est important de dire que la question de la cybersécurité et des problèmes de fraudes dans les institutions financières est l’objet d’une étude, faite entre janvier et juin. Nous avons déjà parlé à une panoplie d’experts de divers milieux. Le sujet est vaste et épeurant. J’ai demandé comment certaines compagnies géraient le risque humain. […] Au Canada, on n’assiste pas à des poursuites comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni (la compagnie British Airways a été lourdement sanctionnée). Pourquoi pas ?»