Trudeau a discuté avec le président chinois de la détention de Canadiens

OSAKA, Japon — L'affaire impliquant la détention de deux Canadiens en Chine a été soulevée lors de discussions avec le président chinois au sommet du G20 à Osaka, au Japon, selon ce qu'a indiqué le premier ministre Justin Trudeau samedi.

M. Trudeau a reconnu que le Canada et la Chine traversent «une période difficile» en ce moment, lors de sa conférence de presse de clôture du sommet, ajoutant qu'il est essentiel d'avoir des conversations directes afin de pouvoir faire avancer le dossier.

Aucune rencontre formelle n'a eu lieu au sommet entre le président Xi Jinping et M. Trudeau, mais le bureau du premier ministre assure qu'il y a eu des «interactions constructives» entre les deux leaders. M. Trudeau a lui-même a laissé entendre qu'il y a eu des discussions, sans toutefois en préciser les détails.

Devant les journalistes, Justin Trudeau a déclaré qu'il trouve important d'avoir l'opportunité d'avoir des discussions «face-à-face avec le président Xi» sur cette affaire.

Une des stratégies du Canada au G20 était assi d'aller chercher l'appui des autres pays dans ses efforts pour faire libérer les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, détenus en Chine.

Vendredi, le premier ministre a affirmé qu'il a reçu un large soutien de la part de partenaires européens. M. Trudeau a ajouté samedi qu'il est «confiant» que l'affaire a été soulevée par le président américain Donald Trump lors de sa rencontre avec son homologue chinois, tout comme le sujet très anticipé des échanges commerciaux.

Lors de la conférence de presse du président Trump, à la fin du sommet du G20, ce dernier n'a fait aucune mention de la détention de Messieurs Kovrig et Spavor.

Il a affirmé que le président chinois n'a pas parlé de l'arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, le 1er décembre dernier à Vancouver, en vertu d’un mandat d’extradition américain.

L'arrestation de Meng Wanzhou est à l'origine de la querelle diplomatique entre le Canada et la Chine et des arrestations «arbitraires» des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine.

Si le nom de Madame Meng n'a pas été prononcé lors de leur tête-à-tête, le président Trump a dit toutefois qu'il a été question de Huawei.

