Loi sur la laïcité : «On ne pensait pas que le milieu scolaire serait inclus»

«On ne se dissocie pas de la CSDM et de madame Harel-Bourdon, on comprend leur position. Nous, on ne pensait pas que le milieu scolaire serait inclus dans la loi. Une fois qu’on l’est, l’idée d’avoir une période de transition n’est pas saugrenue. Avec un peu d’indulgence et de compréhension, je pense qu’au cours de la prochaine année scolaire, on va arriver à une meilleure application»