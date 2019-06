«Les conservateurs veulent faire des gains au Québec» - Luc Fortin

À moins de quatre mois des élections fédérales, le Parti conservateur du Canada a une longueur d’avance au Québec sur les autres partis quant à son niveau d'organisation.

C’est ce qu’affirme le chroniqueur politique Luc Fortin, lors de son premier segment quotidien à l’émission Puisqu’il faut se lever, version estivale.

Au micro de Louis Lacroix, l’ancien ministre de la Famille sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, a commenté l’organisation des différents partis fédéraux en vue des élections du 21 octobre prochain.

Avec 73 candidats de choisis sur un total de 78, les conservateurs sont déjà bien en selle. Et selon Luc Fortin, les conservateurs ont d’excellents candidats comme l’ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, la lanceuse d’alerte Annie Trudel et le vice-président du Groupe Yvon Michel et analyste de boxe, Bernard Barré.