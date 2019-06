Ottawa bonifie le financement des écoles des minorités francos et anglos

Le gouvernement du Canada bonifie de 60 millions $ sur 4 ans son soutien financier aux écoles des communautés francophones et anglophones minoritaires.

La ministre des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a précisé que l'enveloppe s'ajoutera aux 235 millions $ déjà alloués annuellement et qu'elle sera conditionnelle à des engagements de la part des provinces et territoires en matière de reddition de comptes.

La ministre Joly affirme que le gouvernement fédéral protège les francophones minoritaires quand des provinces ne le font pas, dont l'Ontario, à son avis.