Sondage : la lune de miel se poursuit pour la CAQ, QS passe devant les libéraux

Huit mois après les élections, la CAQ obtient l'appui de près d'un électeur sur deux, selon un sondage Forum Research pour La Presse.

Le parti de François Legault, qui incidemment sera l'invité de Paul Arcand au 98,5 FM, mardi matin, récolte 46% des intentions de vote, soit 9 points de plus que lors des élections.

Suivent Québec solidaire avec 19%, le Parti libéral à 16% et le PQ avec 13%.

À noter que la CAQ est plus populaire auprès de 45 ans et plus, mais que Québec Solidaire récolte l'appui de 43% des 18-34 ans.