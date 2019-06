Zones inondables: moratoire sur le Québec sauf pour Sainte-Marthe-sur-le-lac

QUÉBEC — Le gouvernement Legault interdit toute nouvelle construction en zone inondable, ainsi que toute reconstruction d'un bâtiment ayant perdu plus de la moitié de sa valeur dû aux inondations, et ce, jusqu'à ce qu'il révise ses règles.

Mais cette interdiction ne s'applique pas à Sainte-Marthe-sur-le-lac, inondée à cause de la rupture d'une digue pendant les crues printanières. Le gouvernement lui accorde un statut particulier pour favoriser la réintégration des citoyens. Les nouvelles constructions seront cependant interdites sur les terrains vacants.

Les inondations de ce printemps ont touché 250 municipalités et forcé l'évacuation de plus de 10 000 personnes.

Lundi, les ministres Andrée Laforest (Affaires municipales), Jonatan Julien (Énergie et Ressources naturelles) et Benoit Charette (Environnement) ont dit en point de presse que les inondations de 2017 et de 2019 ont mis en évidence la nécessité d'une gestion plus rigoureuse des zones inondables.

Ils ont présenté un décret créant des «zones d'intervention spéciale», qui prévoit un moratoire sur la construction et la reconstruction de plusieurs bâtiments en zones inondables. Le décret sera soumis à des consultations publiques le 4 juillet prochain.

Les ministres ont dit avoir besoin de plus de temps pour réfléchir à un nouveau cadre normatif. Entre temps, les cinq objectifs du gouvernement sont:

- une gestion rigoureuse des zones inondables

- une application des principes de prévention et de précaution

- un moratoire sur la construction et la reconstruction jusqu'à l'instauration d'un nouveau cadre normatif

- une application uniforme de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

- des dispositions particulières concernant Sainte-Marthe-sur-le-lac.