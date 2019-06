Signes religieux et immigration: le gouvernement suspend les règles parlementaires

«Nous utilisons la disposition de dérogation notamment parce que le gouvernement du Québec est responsable de déterminer de quelle façon les rapports s’organisent entre l’État et les religions. C’est un principe de souverainement parlementaire. Bien entendu, les gens seront libres de s’adresser aux tribunaux. Cela dit, je suis confiant de la validité de la loi que nous allons adopter ce week-end, car elle fait avancer le Québec au sujet de la cohésion. On pourra surtout tourner la page sur un débat qui a divisé les Québécois durant plus de 10 ans.»