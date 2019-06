EXCLUSIVITÉ | Congédiement de Louis Robert : démission au MAPAQ et l'agronome retrouve son poste

«La confidentialité de l'identité du divulgateur, des renseignements communiqués et des demandes de vérifications n'a pas été protégée. Et enfin, le suivi fait auprès du divulgateur lui a fait perdre confiance dans le processus. En somme, notre enquête démontre que la loi n'a pas été respectée et que les manquements sont majeurs. Je recommande donc des redressements pressants et importants. Les correctifs ont pour but de donner confiance aux citoyens et aux citoyennes quant à la prise en charge des lanceurs d'alerte»