Montréal veut plus de logements sociaux, abordables et pour les familles

La Ville de Montréal veut voir construire plus de 2000 logements sociaux, abordables et pour les familles chaque année.



Un nouveau règlement à cet effet a été présenté mercredi matin et devrait entrer en vigueur en janvier 2021.

Les promoteurs devront donc prévoir un certain nombre d'unités qui répondent à ces critères. Ils pourront aussi redonner un terrain à la ville ou offrir une contribution financière pour compenser.



Pour la mairesse Valérie Plante, les promoteurs sont prêts à développer des habitations mixtes parce qu'ils répondent aux besoins de leurs clients.