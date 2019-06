«Si ce n'est pas un génocide, je ne sais pas ce que c'est» -Isabelle Picard, Ethnologue, Huronne-wendat

GATINEAU, Qc — L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demande aux fournisseurs de services de santé du Canada de développer des programmes susceptibles d'aider les jeunes à reconnaître les signes indiquant qu'on cherche à les exploiter.

Le rapport final rendu public lundi matin, qui contient plus de 200 recommandations pour le gouvernement fédéral, décrit la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones, métisses et inuites comme une forme de «génocide», ajoutant qu'il s'agit d'une crise qui dure depuis des siècles.

L'ethnologue Isabelle Picard était en entrevue ce matin au 98,5 FM, indiquant que même encore aujourd'hui, les autochtones, particulièrement les femmes, subissent la répression.