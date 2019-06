PRIMEUR | Bernard Drainville et la stratégie de l’État québécois pour passer du 20e au 21e siècle 

Dans sa chronique quotidienne au micro de Paul Arcand, Bernard Drainville dévoilait lundi matin ce qui sera connu un peu plus tard: «la stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023.

Le chroniqueur politique a obtenu la nouvelle politique qui «qui vise non seulement à offrir des services publics plus intuitifs et faciles d'utilisation pour la population, mais également à améliorer l'efficience de l'État».