«On demande au gouvernement de nous indemniser selon la valeur foncière de notre maison avant l’inondation»

«Si on regarde les inondations au Québec actuellement, il s’agit de la crue des eaux, l’eau qui est sortie de son lit. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ce n’est pas le cas, c’est un bris de digue. Une digue qui devait être entretenue et qui était sous la responsabilité de la ville et du gouvernement. Ça n’a pas été fait et suite à ça, nos maisons ont été inondées. Pourtant, nous habitons dans une zone non inondable»