Enfants autistes dans le placard: le ministre Roberge se dit «choqué»

«J'ai un message pour toutes les commissions scolaires au Québec, à tous les dirigeants de commissions scolaires. S'il y a un local dangereux, n'appelez pas le ministre pour aller visiter l'école dans un mois. Réparez-le. D'accord? On n'appelle pas le ministre, on appelle l'ébéniste, on appelle jerénove.com, on trouve la solution»