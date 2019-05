Nouveau projet domiciliaire à Sainte-Marthe: «Ce sont des aberrations»

«Il faut arrêter l’hémorragie et qu’on arrête de développer comme on l’a fait depuis 40 ans sans aucune logique. Les projets dont on parle à Dorval ou Sainte-Marthe ou ce sont des aberrations, ça doit être interdit. J’espère que le gouvernement va avoir le courage politique de mettre son pied à terre. Le party est terminé!»