Hydroélectricité vendue à New York : «On pourrait faire un saut quantique»

Le premier ministre François Legault est à New York depuis quelques jours afin de promouvoir l'hydroélectricité québécoise.

En entrevue avec Louis Lacroix mardi matin, Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie a expliqué en quoi une possible entente économique entre Québec et New York serait des plus avantageuses pour la province.