54 000 nouveaux emplois pour le tourisme d'ici 2025, prévoit Mélanie Joly 

Le gouvernement Trudeau présente aujourd'hui la stratégie fédérale pour le tourisme.

L'objectif est de créer 54 000 emplois dans ce secteur d'ici 2025 et d'augmenter le nombre de touristes au Canada en hiver, à l'extérieur des trois plus grandes villes du pays que sont Toronto, Montréal et Vancouver.

En entrevue ce matin dans les studios du 98,5 FM, la ministre du Tourisme, Mélanie Joly s'est dit bien au fait que Québec doit régler la pénurie de main-d'oeuvre et l'accès à l'immigration, deux facteurs qui permettraient de renflouer le secteur touristique.