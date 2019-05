Encore une annonce pour le prolongement de l'autoroute 19

Contrairement aux annonces similaires, cette annonce a été faite sans les représentants du gouvernement du Québec.



Au micro de Bernard Drainville, le ministre Champagne a soutenu que le gouvernement du Québec ne s’est pas présenté, car ils jugeaient que l’annonce avait déjà été faite de leur côté.



Le prolongement de l’autoroute 19 offrira trois voies par direction, dont une réservée aux autobus, au covoiturage et aux véhicules électriques.



Un nouveau pont, un stationnement incitatif et un terminus d’autobus sont aussi dans les cartons de cet investissement, mais aucune échéance ne semble être fixée pour la livraison finale du projet.



Le ministre a aussi annoncé un investissement de 84,9 millions pour la réfection du pont Pie-IX et le développement d’une voie réservée au service rapide par bus, entre Montréal et Laval.