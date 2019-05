Monastère de Berthierville «Si le gouvernement veut faire un CHSLD qu’il m’appelle»

Mais le promoteur immobilier, lui-même originaire de Berthierville, leur a gentiment dit que leur bâtiment nécessiterait beaucoup trop de travaux de rénovation pour qu’il puisse s’impliquer comme acheteur.

Après avoir fait de longues démarches de vérifications auprès de la ville et de la MRC qui ont duré plus de sept mois, il a accepté d’acquérir le terrain et le bâtiment pour le raser et éventuellement, en faire un projet résidentiel.

Mais au moment de démolir le monastère, son projet a été annulé à la toute dernière minute par la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui a imposé une ordonnance de 30 jours pour stopper le chantier.