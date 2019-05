Sainte-Marthe-sur-le-Lac: «La digue va être reconstruite» - Bernard Drainville

«La digue va être reconstruite, ils vont l'annoncer un peu plus tard aujourd'hui. Ils vont non seulement reconstruire la digue végétale, mais ils vont la surélever de deux pieds. Sauf que c'est temporaire. C'est juste pour parer au plus pressant, pour sécuriser la digue en fonction du printemps prochain. Mais ce qu'ils visent, c'est quelque chose de plus permanent, quelque chose qui ressemblerait à Pointe-Calumet. Une digue en béton»